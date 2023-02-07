112年全國青年盃暨精漢堂盃舉重錦標賽，已進入賽事中段，斗南高中今大豐收，林佩靜奪得高女組71公斤級銅牌，張玉玲則是拿下高女76公斤級銀牌，其中林佩靜才練習舉重一年半，張玉玲則是出身隔代教養家庭，能有這樣成績也讓楊勝雄教練直呼「不容易」。

年僅高一的高女組76公斤級銀牌張玉玲，她開心地說：「很滿意今天的成績，不過剛開始上台節奏沒抓好有點失誤，不然應該可以更好」，張玉玲今繳出抓舉75公斤、挺舉96公斤、總和171公斤的成績，比她去年三破全中運的的紀錄再更上一層樓。

張玉玲從小父母離異，母親吸毒入獄後就不再聯繫，她由奶奶一手拉拔長大，是中低收入戶，張玉玲小學四年級前更在孤兒院度過，身世相當困苦，會想投入舉重運動，除了想透過這項運動翻身外，主要是想讓靠比賽獎金讓照顧她的奶奶不要那麼辛苦。

楊勝雄教練表示，玉玲很懂事，在舉重隊裡都會主動帶動氣氛，堪稱隊中的「氣氛大師」，但是教練團對於品德教育方面是比較擔憂的，楊教練說：「做為基層學校，我們首重教育、品德，由於她是隔代教養家庭，生活習慣、品行方面比較沒人教她、管她，我們教練團除了技術外針對她的生活面也是費盡苦心」。

斗南高中舉重隊由廖志明教練為首，共有三名教練，他們都相當感念林秀娟校長的大力支持，協助舉重隊尋找資源，公所及地方公益團體在裝備、食宿上都給予他們相當大的協助，不過楊勝雄教練仍強調，「教育為主，成績只是往上爬的跳板，舉重練的是過程，過程中所學習到的東西才是小朋友們出社會重要養分」。

另一名女將，高女組71公斤級銅牌林佩靜目前高二，國中是田徑隊的標槍選手，更拿過全中運銀牌，因身材上的考量才在高中轉練舉重，今繳出抓舉65公斤、挺舉90公斤、總和155公斤，是生涯最佳成績。

林佩靜的母親是來自越南的新移民，是家庭的經濟支柱，父親則是打零工維生，收入並不穩定，但近期因為奶奶重病需要人長期照料，父親難以兼顧，所以經濟重擔全落在母親身上，林佩靜坦言，「心中確實有透過舉重改善家庭環境的念頭」。

張玉玲、林佩靜兩名女將在這次112年全國青年盃暨精漢堂盃舉重錦標賽大放異彩，讓斗南高中教練團為之振奮，也期待他們在即將到來的全中運，能夠展現競爭力問鼎金牌。