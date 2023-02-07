立法院長游錫堃今中午接見來訪的瑞士聯邦國會下議院跨黨派議員，致詞時指出，台灣是亞洲與華文圈的民主燈塔，更是催化中國早日民主化的堡壘，期待與瑞士等民主盟友有更多合作。國會友台小組共同主席莫麟納強調，來到台灣訪問團就是要傳達一個訊息，那就是「民主必須要獲勝」，才能保護人權、民主與多元社會。

游錫堃表示，瑞士是台灣堅定的民主盟友，也是台灣長年來在歐洲重要的經貿夥伴。首先，他要感謝瑞士國會友台小組對台灣的堅定支持，包括訪團行前遭中國大使館嚴詞警告，但仍然堅定訪台，令他非常感動。莫麟納主席致力於推動台灣與瑞士國會交流制度化，亦主導推動「加強瑞士國會下議院與台灣立法院合作」議案，是非邦交國中首度提出國會層級間加強合作的議案，將來若能通過，兩國國會合作將邁向新的里程碑。還有瓦德主席主導的「改善與台灣關係」議案，深化了與台灣各領域的關係。

游錫堃指出，今年2月2日英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布的「2022年全球民主指數報告」，瑞士榮獲全球第7，台灣也獲全球第10、亞洲第1。台灣的民主成果雖還不及瑞士，但也被國際肯定，我們非常珍惜，也會全力捍衛。

游錫堃表示，中國至今仍然妄稱擁有台灣主權，軍機軍艦日日侵逼，破壞印太穩定、併吞台灣的企圖昭然若揭。當前全球民主版圖逐漸萎縮之際，台灣是亞洲與華文圈的民主燈塔，更是催化中國早日民主化的堡壘，他期待國際有更多的合作與關注。

莫麟納表示，本次來訪台灣只有一個重要訊息，就是民主必須要獲勝。他認為只有民主才能保護自由、人權及多元聲音，他說台灣曾受到專制統治、也有民主奮鬥的經驗，是最了解民主的地方。自俄烏戰爭後，全球認知到和平及民主是很脆弱的，歐洲人背負著維繫民主的使命，並預防這個事件再次發生。

莫麟納認為，瑞士與台灣有非常多共同之處，除了高山美景、歷史悠久的傳統文化外，還有對於民主自由的尊重，本次跨黨派組團來訪是一個很大的成就，且瑞士聯邦國會友台小組也是瑞士國會中最大的小組之一，2021年瑞士下議院督促政府檢視與台灣的關係、及如何深化包含政治、經濟、文化、科學等領域，提出瑞士台灣國會交流應制度化，他很有信心這一定不會是最後一次造訪台灣。