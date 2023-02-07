澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）7日在澳洲坎培拉與到訪的紐西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）舉行會談。會後兩人都表示，會注重發展與中國的經貿關係，稱這符合各自的國家利益。

美國之音報導，艾班尼斯在會後共同會見記者時說，澳洲與中國的貿易額比與另外三個最大的貿易夥伴的貿易總額還多，與中國貿易並保持良好的經濟關係，符合澳洲的國家利益。他更指出，很高興貿易部長法瑞爾（Don Farrell）日前與中國商務部長王文濤舉行了「非常有成效的」會談。

希普金斯也表示，中國是紐西蘭非常重要的貿易夥伴和其他領域的夥伴。但兩人也同時說，當與中國存在分歧時，各自政府都不會回避，而會與北京進行討論。

報導指出，自從艾班尼斯領導的工黨政府去年上任以來，澳洲一直謀求改善與中國深陷困境的雙邊關係，尤其是經貿關係。另外，有觀察人士認為，北京為了突破當前在全球各地遇到的外交困境，現在需要拉攏坎培拉尋求突圍之道。

而1月25日宣誓就職的希普金斯在就職當天表示，紐西蘭與中國的關係對經濟非常重要，未來訪問中國將是他施政的一項重要工作。紐西蘭有超過四分之一的出口產品賣給中國。