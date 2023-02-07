土耳其於當地時間6日凌晨發生芮氏規模7.8強震，傷亡數據不斷攀升，聯合國世界衛生組織更預估死亡人數恐突破2萬人，消息一出震驚國際。而位於板塊交界處的台灣，過去也有2起大地震發生在2月6日，皆有大樓倒塌造成嚴重傷亡。

土耳其與敘利亞在當地時間6日凌晨4點17分時，發生芮氏規模7.8的地，巨大的能量釋放造成許多大樓瞬間倒塌，是近百年來襲擊土耳其的最強震，且後續餘震不斷，截至今日傍晚為止土敘兩國死亡人數已超越4000人以上，且數據仍不斷攀升，聯合國世界衛生組織（WHO）官員更預估死亡人數可能會突破2萬人。台灣也動員130人組成搜救隊，陸續飛往當地救災。

2016年2月6日的強震造成維冠金龍大樓倒塌，有115人喪命。（圖／報系資料照片）

土耳其的這起驚天巨震引發各界高度關注，而台灣過去也曾2度在2月6日出現強震。一次是2016年震央位於高雄市美濃區規模6.6地震，最大震度是台南市新化（7級），當時位於永康區的維冠金龍大樓應聲倒塌，由於地震發生時間在凌晨3點57分，許多人在熟睡中遇難，總計有115人喪命，96人受傷。

另一起地震則發生在2018年的2月6日深夜11點50分，花蓮發生規模6有感地震，造成統帥飯店、白金雙星大樓、雲門翠堤大樓、吾居吾宿大樓等4棟樓倒塌，有17人罹難，超過280人輕重傷，整段救災過程超過106個小時。

統帥飯店在2018年2月6日的強震倒塌，研判原因是建築師低估抗震力，造成鋼筋配筋量不足。（圖／報系資料照片）

過去網路上就有人討論，2016年的台南強震和2018年的花蓮地震皆在2月6日，兩者究竟是否有關聯？據《自由時報》報導，中央大學地球科學系系主任顏宏元曾指出，2次地震僅止於「時間巧合」，並沒有任何和科學相關的連結。