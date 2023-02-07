已辦理多屆的考前輔導訓練班且成效良好，協助考生一試及第。(圖／金門縣政府提供)

考選部2023年專門職業及技術人員普通考試「導遊人員、領隊人員」考試，將於3月11至12日舉行，為增進地區考生的實力及應試技巧，縣府觀光處委由金門縣導遊服務人員職業工會開辦考前衝刺班，預定於2月26日至2月28日開班上課，報名時間為2月20日至22日，每日上午10時至晚上21時，於金城鎮總兵署財官廳現場報名，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

今年的導遊及領隊考照衝刺班課程邀請中華民國觀光導遊協會、中華民國觀光領隊協會專業講師-王再生蒞金面授，同時商請金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基指導應試相關事宜，並安排已具領隊、導遊執照助教1名，協助輔導學員，增進專業實力，並掌握應考重點，可望提升學員考試及格率，以順利取得國家證照。

觀光處長張瑞心表示，金門縣導遊服務人員職業工會多年來不遺餘力協助輔導地區觀光從業接待人員，鼓勵有志從事觀光行業的新血加入並取得證照，以提升金門地區觀光服務品質。已辦理多屆的考前輔導訓練班且成效良好，觀光處也大力支持，希望透過3天密集課程訓練，協助考生一試及第，為地區觀光業增添生力軍。

觀光處指出，報名需為高中職或具有同等學力資格，欲報名者需親自填寫報名表，並現場繳交教材費新臺幣1000元整；該課程不受理電話報名，如不克親報者可委託親友代為報名及繳費；如有相關問題可洽詢蕭小姐(電話：0928-799-769)；另為落實防疫政策，上課期間需全程佩戴口罩。