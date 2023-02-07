國發會表示，美商調查報告雖顯示逾七成受訪者持續看好台灣整體投資環境與潛力，但對我國法規監理環境滿意度指標下滑，46％受訪者認為台灣法規需與時俱進，34％表示法規及政策領域是台灣商業環境最需要改進之處。

國發會回應，法規鬆綁向為政府施政重點，政府除了會要求部會定期檢視鬆綁不合時宜的法規外，也正全力推動「台美21世紀貿易倡議」談判，以讓台灣經貿法規和國際接軌。

至於美國商會關注能源議題，國發會也表示，為穩定能輸配電，政府已啟動為期10年的「強化電網韌性建設計畫」，並於2022年12月提出「12項關鍵戰略」具體行動與措施，包括提升再生能源裝置容量，配合電力系統與儲能設備的建置，以擴大再生能源供應。

國發會表示，去年（111年）經濟部核准的僑外來台投資達133億美元，為歷來第三高且創近15年新高，政府將持續與民間共同努力，持續與商會積極交流，進行法規調適以接軌國際，建構台灣良好經營環境。