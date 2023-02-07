保險局副局長蔡火炎表示，2022年前11月外幣保單新契約保費約合新台幣3,926億元，約占整體新契約保費54.6％，比2021年占率57.3％略低，主要是三大原因，一是有部分壽險公司為平衡商品結構，刻意降低美元投資型保單銷售力度，改推美元利變壽險；二是美國升息影響美元投資型保單買氣；三是美元走強、新台幣走貶，降低保戶投保美元保單意願。

據保險局統計，2022年前11月美元投資型保單新契約保費37.78億美元，同比衰退59％，美元傳統保單、主要是美元利變保單，新契約保費共87.1億美元，亦比去年同期減少14％，即美元保單無論險種都呈現衰退，美元傳統型前三名是南山人壽、台灣人壽及新光人壽，美元投資型則是國泰人壽、法國巴黎人壽及富邦人壽居前三。

澳幣投資型2022年前11月賣1.13億澳元，衰退32％，澳幣傳統型0.67億澳元，亦比2021年前11月減少1％，投資型前三名國壽、安聯人壽與安達人壽，傳統型則是新壽、中國人壽與富壽。

人民幣投資型2022年前11月銷售2.19億人民幣，衰退54％，前三名是安聯、安達及法巴人壽，人民幣傳統型11個月只賣0.22億人民幣，亦衰退31％，前三名是保誠人壽、中壽與富壽。