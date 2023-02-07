美聯社報導，1名82歲的老婦人在紐約的療養院被宣布死亡，隨即送後殯儀館，然而3小時後，殯儀館卻發現她還有呼吸。衛生部門與檢察官將要調查療養院的失職。

警方稱，事情發生在上周六上午11點15分，婦人在傑佛遜港(Port Jefferson )的Water's Edge 康復護理中心，被宣布死亡。婦人在下午1點30分，被運往OB戴維斯殯儀館(O.B. Davis Funeral Homes)，結果在下午2點09分，被發現還有呼吸，趕緊送往醫院。

警方認定此事屬於醫療失職，移送州檢察長辦公室進行調查，同時衛生部門也跟進調查。記者發郵件給已療養院想要尋求說明，沒有得到回應，打電話過去也掛斷不願回覆。

發現老婦人還活著的殯儀館發言人表示，對家屬有隱私和保密的尊重，我們無法就此事進一步發表評論。

類似的事件不少，在愛荷華州，一家照護中心就因類似疏失遭罰款1萬美元；今年1月3日， 1名66歲的失智症婦女，接受臨終關照後，被認定死亡。她被裝進屍袋中，運到火葬場，工作人員發現她還有呼吸，於是撥打了 911。

愛荷華州檢門部門一份報告，她在1月5日真的過世，這次沒誤判。