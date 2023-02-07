Moncler Genius的THE ART OF GENIUS天才創藝大秀，與ALICIA KEYS的前導概念圖。（Moncler提供）

Moncler將與暗黑風格設計師Rick Owens推出聯名全新創作。（Moncler提供）

倫敦時裝周上Moncler推出的天才計畫將推出一場大秀，此次推出此計畫以來首次離開米蘭前往其他城市，以此作為揭開2023 THE ART OF GENIUS 天才創藝大秀的序幕，品牌日前公布歷代級的合作名單如靈魂歌姬莉西亞凱斯 Alicia Keys、菲董 Pharrell William潮流教父藤原浩主理的 FRGMT、adidas Originals、等將一同參與大秀外，還將展出品牌與Rick Owens的全新創作，消息一出便引起時尚迷關注。

此次Moncler將於倫敦時裝周期間，在倫敦奧林匹亞展覽中心舉辦盛大活動，透過沈浸式體驗和表演，表達品牌對於藝術、美學的創意願景，特別的是品牌為了歡迎不同社群的參與，更開放讓所有民眾親臨現場，預計有多達 1萬個名額，只要你事前上官網 Moncler.com 登記就能獲取門票。

Moncler去年於米蘭時裝周期間在當地地標米蘭地標大教堂廣場上，舉行的大型演出，為品牌70週年活動拉開序幕，該演出共有700 名舞者、200 名音樂家、100 人合唱團 952 名模特，總計1952 人出演不論在當地、網路社群都引起大量討論度，同時搭上品牌推出的70週年NFT讓他在LYST第一季熱搜排行榜上，從上一季的第17位飆升至第3位。