歐盟碳邊境稅(CBAM)預計今年10月試行申報，2026年開徵，衝擊我全台螺絲螺帽等扣件業共1600家。經濟部不敢大意，今找來400家業者、台經院、金屬中心等舉辦轉型說明會。該部規劃編列7到8億，要協助金屬工業做減碳轉型，並成立「金屬產業減碳服務團」，一站式幫業者碳盤查與技術升級，降低廠內碳排減少課稅。

歐盟碳邊境稅去年底突然把列管產品擴大到下游產品，涵蓋有三成產品出口至歐盟的我國螺絲扣件業。因台灣是扣件生產大國，2021年外銷扣件金額就有新台幣1663億元，銷往歐盟佔到29％，超過三分之一，衝擊甚大。

經濟部工業局為此於2月7日辦理「扣件產業低碳轉型推動說明會」，400多家業者線上線下參與。會上主要說明歐盟初步規範、扣件業碳盤查及淨零減碳作法及對應政府資源。

螺絲公會理事長蔡圖晉指出，先前已請中鋼跟金屬中心幫助扣件產業，提前準備因應歐盟CBAM申報要求。經濟部次長林全能回應，扣件產業對我國經濟發展有相當貢獻，工業局已整合資源來協助產業做好準備，讓CBAM不是危機而是轉機。

工業局也預計要編列7億到8億台幣，專門用來協助金屬工業做碳盤查與設備投資，經統計目前已有224案金屬業者爭取，其中包含35家扣件業者。經濟部已委由金屬工業研發中心成立「金屬產業減碳服務團」，未來將在碳排查、碳查證、技術升級、政府輔導補助資源及人才培育等，做一站式全包服務，加速扣件業者進行低碳轉型。

官員表示，面對中國大陸扣件業競爭，業界急需降低碳排強化競爭力。藉由此減碳服務團，可協助廠商訓練自家碳盤查人才，等找出內部製程耗能處，再讓政府資源補助進去，讓它們做設備、技術改善，另外還有智機研發等投資抵減，給予稅賦減輕，以利扣件業儘速降低碳排，少被歐盟課到碳邊境稅。