媒體人翁琬柔有日本、美國媒體科系碩士學歷，過去是國際新聞記者，曾兼任主播，高學歷的她還當過紐約聯合國總部實習生，工作經歷相當豐富，目前她旅居紐約，仍會透過社群平台不時分享生活。近日她回憶過去在台灣算命，遭算命老師說要和21個人發生關係才能洗掉孽緣，她當機立斷分手當時的男友。

翁琬柔今（7）日發文透露在二十幾歲的時候非常沉迷於算命，曾遇過誇張的算命仙，和老婆一起擺攤卻以看八字為藉口偷摸客人的手。有一次前男友劈腿，她找到東區一個價格昂貴的算命老師算姻緣，沒想到算命老師看了她和前男友的命字後鐵口直斷：「這是孽緣，你要找21個人發生關係才能洗掉這個緣份。」

翁琬柔表示算命老師那番話如同當頭棒喝，心裡暗想「到底是在工三小」，最後她好好地和前男友提分手，也就不需要按照算命老師的方法「洗掉」孽緣，霸氣直呼：「斬斷緣份的刀，月老手上有，自己也可以有」。她同時提到有遇過一個很準的算命老師，當時她從日本回台灣想算工作，算命老師卻說：「你在三十多歲的時候會有一個機會去美國，而且發展會很好。」但當時她對美國文化沒有興趣，多年過去她還真的如對方所說來到了美國。

前段時間她回到台灣跟著爸爸走春，「長大之後，我偶爾會依賴那尊看我長大的土地公，每一次的籤詩都準到不行，跟前男友交往的時候，問姻緣，怎麼求都求不到好籤，那陣子在紐約失業的時候，問工作、問留在紐約好不好，竟然給了我首籤大吉籤」，她想起過往經歷，到美國工作後已經有5年沒花錢算命，直言：「大概是我學到了，只有盡了人事才能聽天命」。

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