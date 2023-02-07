Youtuber蕾菈是「反骨男孩」團員之一，去年再婚DJ老公湯宇，並於同年底宣布懷第二胎。目前懷孕5個月的她，拍了Q&A影片回答粉絲的問題，其中被問到「一周行房幾次」跟「一次有幾種體位」等私密事，蕾菈大方地公開了。

蕾菈今（7日）在IG限時動態宣布孕期進入第5個月，而她在Q&A影片中提到預產期是7月25日，但希望能提早2周生產，就會是巨蟹座寶寶。被問及一周啪啪的次數，蕾菈坦言目前是懷孕前期，不適合發生性關係，老公也會怕，而且她特別請教過醫生，得知精液含有前列腺素，容易造成子宮收縮而易流產，「所以醫生建議三個月以內先不要做，最安全的做愛時期是懷孕中期，生產前三個月最好也不要做，因為有可能會早產。」

至於與湯宇行房的體位，蕾菈直言：「剛在一起的時候會翻來翻去的，大概會有3-5種，現在在一起久了只會有2種（正面與背面）」，大膽的發言讓酷炫直呼：「5種真的很多！」

蕾菈透露和湯宇在DJ教室認識，當初愛上對方是因為對她無微不至的照顧，「比方說，老公就是會主動洗碗、洗衣服和折棉被，總而言之就是把我當一個廢物在對待」，不擔心他身旁都是辣妹，「湯宇自己有說他其實已經玩膩了」；至於有無生第三胎的計畫，蕾菈沉思數秒，表示不確定，因為她是個每天想法都在變的人，要遇到才知道未來怎麼走。