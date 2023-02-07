2022年國慶晚會使用陸製無人機引發資安疑慮，政府已多次跨部會跨部會研商適切做法。依照現行規定僅有重量25公斤以上的無人機需要經過航機檢驗，實體檢驗累積348架；民航局預計在2月下旬召開說明會，說明無人機管理規則的修訂方向，並且收集意見。

民航局也擬在4月提出相關修訂草案，除了原有的飛安檢驗、商品檢驗，也會增加資安驗證。再者，民航局接下來亦將推動「無線射頻RFID」，透過Remote ID方次，讓民眾看到無人機在空中飛行時，透過APP就可以知道無人機是否合法註冊。

林俊良表示，未來一定重量以上的無人機都要有內建的註冊號碼，不再只限於25公斤以上。舊的無人機也會有落日條款，可能以外掛或是貼的方式處理，會留給產業足夠時間準備。

根據民航局最新統計，無人機註冊達4萬架，自然人持有架數約3萬，而法人則有近1萬架。民航局長林國顯曾指出，法規已經埋下種子。《遙控無人機管理規則》已經規範「最大起飛重量超過一定重量之遙控無人機應具有射頻識別功能，其一定重量，由民航局公告之」。