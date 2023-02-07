全聯於正在展演的「光鑰未來全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」祈福畫面。（全聯提供）

土耳其藝術家在班機上拍到台灣搜救隊畫面。（影片出處Ferdi Alici from OUCHHH）

土耳其今（7日）發生強震導致受災嚴重，為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，全聯福利中心於正於北市信義區展演的「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾中，播放「Pray for Türkiye」為土耳其祈福畫面，邀請觀賞觀眾共聚善念，傳遞愛的力量，希望土耳其順利度過難關。

全聯表示，這次展區正好邀請到來自土耳其的OUCHHH創意新媒體團隊打造，藝術家Ferdi Alici & Eylul Alici看到家鄉土耳其發生強震，都感到十分擔憂，而他們在飛回土耳其的班機上，也正好遇到前往土耳其的台灣搜救隊，讓他們非常感謝台灣英雄的付出。「Pray for Türkiye」祈福畫面將於今天（7日）晚上播出四場，分別為20:25～20:30、20:55～21:00、21:25～21:30、21:55～22:00，邀請觀眾一起為土耳其祈福。