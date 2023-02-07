（影片來源取自《中天新聞》若有移除請見諒）

前立委陳柏惟堂哥、曾參選台中大烏龍區市議員的陳玄曄，今(7日)遭前競選團隊女志工控訴，隱瞞有交往19年女友的事實，更將競選團隊女志工當後宮，至少劈腿5人。陳柏惟與陳玄曄今天皆未出面，但下午先後以臉書回應此事並道歉。國民黨台北市議員徐巧芯對此直酸，標榜進步價值的3Q哥，竟然息事寧人，想要摸頭提出以金錢解決，是把女生當什麼了？而且有夠俗辣，記者會上受害者到場撥電話給陳柏惟，他也不敢接。

徐巧芯在臉書發文批，陳柏惟的堂哥被爆連環劈腿女志工，他的堂哥當然是非常離譜，竟然已超過五名受害者。但3Q這名前立委、現在的政論節目主持人也不遑多讓。一個標榜「進步價值」，政媒兩棲的公眾人物，竟然在女性被自己親戚欺負之後，跑去息事寧人，想要摸頭對方，甚至提出要以「金錢解決」，是把女生當什麼了？是非黑白可以這樣顛倒嗎！而且有夠俗辣，記者會上受害者到場撥電話給陳柏惟，他也不敢接。

「突然想到他的節目最近狂罵我沒水準，還特別剪精華，透過我賺點閱率，試圖見縫插針國民黨的初選，真是令人作噁。」徐巧芯提到，不過被他批評總比被他稱讚好，畢竟當初他說「支持陳玄瞱就是支持陳柏惟」，結果他堂哥是這樣的渣男，被他力挺才真的有問題。「少來扯到國民黨。」