美食外送平台的崛起造福許多忙人，不過也因此也衍生出許多外送爭議。一名網友在網路上控訴自己訂外送時遇到的慘痛經驗，他表示自己下訂餐點後接到外送員來電表示不好停車，要求他取消訂單，不料他取消後卻接到客服回應表示無法退費，讓他又餓又氣。貼文曝光後不少人直指原PO好傻好天真，點出「只要你能叫到餐，他就要送啦」，直言原PO被外送員「騙餐」。

一名網友在臉書《爆怨公社》中發文分享自己叫外送的慘痛經驗，他表示自己有付年費購買外送平台的會員，近日在平台上下了兩筆餐點訂單，他看著系統顯示接單、餐點完成，最後在餐點即將抵達時，他接到外送員來電表示「因為不好停車，所以要請我取消訂單」，原PO表示自己取消後接到客服告知一樣要收費，讓他傻眼直呼「可是沒有餐點，也沒安排人員另外送，只說已經做好無法退費」，不僅如此，由於訂單已經取消，原PO也無法給外送員差評。

糟糕的訂餐體驗也讓他氣得公開分享，並表示「顧客訂了無法用餐點，還要付費，肥了系統跟外送員」，直指顧客完全沒有保障，原PO也無奈表示「我們下單，就是工作關係無法離開才使用外送，現在下單無法用餐，餓肚子還要付費，真的很無言.....」，強調分享這次的事件，讓大家知道他慘痛的經驗。

貼文曝光後，有網友留言指出原PO根本就是被外送員擺了一道，指出「你被外送員騙了吧！？就是騙餐」、「在傻幾點的，我為什麼送不到你這種這麼軟的啦？他叫你取消你就取消喔？已經接單取消還是要付費啊，只要你能叫到餐，他就要送啦，天啊你在軟什麼啦」、「只要系統能讓你叫餐，他就是要送上來，他好不好停車都不是你應該關心的問題！」、「不要自己取消阿...聯絡客服，由客服那邊取消！這樣客服會補償」、「對外送員，真的不用太客氣，這是他們的工作，接單就必須送達，所有的理由都是假的，因為他們還能轉單棄單，所以，真的不要管他們說什麼，不論理由百百種，反正接單就必須送達，不由分說，這是工作」。