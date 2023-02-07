劉姓保母前年放任幼童獨處無大人在旁，導致陳姓及郭姓幼兒在托育處之玩具室內，因無人看護郭以手抓撓傷陳的臉部，陳的母親提告，刑事部分，劉女遭台北地方法院依過失傷害罪將劉判拘役30天，可易科罰金；民事求償部分，北院判劉須賠償10萬400元。可上訴。

劉女受雇擔任1歲多的陳姓幼兒之保母，2021年10月18日上午11點多，她將陳姓及另一名1歲多的郭姓幼兒留置在托育處之玩具室內而無人看護，致陳遭郭手抓撓臉部無人制止，而受有臉部多處挫擦傷之傷害，檢方偵結將劉女起訴。

台北地院審酌劉女受託照顧未滿2歲之被害人，本即應更加小心謹慎並嚴加注意所照顧幼兒之安全，詎竟因貪圖方便而輕忽注意，放任幼童獨處無大人在旁，因而導致被害人受傷，其有過失至為顯然，所為實有不該，判處拘役30天，可易科罰金。

陳的母親提告求償部分，北院考量被害人是未滿1歲之幼童，劉女身為保母而有此過失行為及兩造之財產所得狀況，判決劉須賠償精神慰撫金10萬元，另400元醫藥費。