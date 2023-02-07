由於當地水泥廠部分員工及家屬有受到損傷，台泥表示，已啟動「員工安置計畫」，針對當地員工進行安置、照護。

台泥是和土耳其OYAK集團成立合資公司JVC，台泥投資11億美元取得四成股權，OYAK以產能作價取得六成股權，台泥則可取得OYAK所有在土耳其1200萬噸產能。共同進軍鄰近中東、東歐及非洲市場。