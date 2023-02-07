人氣女星隋棠今（7）日遭鄰居爆料，放任小孩在凌晨製造噪音，多次勸說還得到「你們就個著早點起床囉」的回應，讓鄰居只好委託律師處理，她也被冠上「惡鄰」臭名；而隋棠4個月前抱怨豪宅的文章也被挖出，她和先生覺得屋內有異味，竟輪流守夜一段時間觀察，最後更自行做了封管道間工程，看出處理事情態度相當積極，讓更多人納悶：「怎麼不做好隔音？」。

隋棠在2021年搬進大直的億級豪宅，先前常常大方分享新家裝潢，屋內有時尚純白旋轉樓梯，還裝修了空中花園，整間屋子設計都很簡約精美；豈料，近期隋棠夫婦遭到鄰居指控，放任小孩在凌晨嬉鬧，疑似隔音沒做好，但鄰居向隋棠夫婦反應時，卻遭到回應：「你們就跟著早點起床囉」，讓他們很傻眼。

隋棠4個月前就曾發文抱怨社區。（圖／摘自隋棠臉書）

在消息曝光後，引起不少網紅發表個人看法外，有不少網友更挖出隋棠去（2022）年10月在臉書的發文，她抱怨每天晚上家中都會有異味，且放置的所有空氣清淨機都會在某一個時段瘋狂運作，機器認定是「嚴重有害氣體」，讓隋棠夫婦都很擔心又緊張。

隋棠與先生決定先輪流守夜觀察，經過一段時間後，他們發現這些氣體各種管道出現，於是找來專業人員評估，最後竟打開牆壁、拆卸內機空調，再把家中所有管道重新封住，只為了防止有害氣體外洩進屋裡，最後不解地說，「為何社區大樓的管道間會在半夜出現異味甚至有害氣體，至今還是謎」。

大票網友發現隋棠早就抱怨過社區，還相當積極大動作整修家中，紛紛質疑地說，「先處理小孩噪音問題好嗎」、「有空搞空氣沒空搞地板喔」、「地板隔音工程要順便做嗎」；不少人也提出專業見解，「其實在大樓赤腳走路的聲音比穿鞋還明顯，更何況是跑，小孩可以教」。