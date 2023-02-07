2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委沈富雄6日就表示，「2024侯友宜會當選」，更強調，現在台灣人民心裡頭要的是「和平」、「繁榮」和「安定生活」，而不是抗中保台的口號，對於這樣有點厭煩了，「民進黨還沒覺悟到這點」，引發討論。

沈富雄6日在網路節目《今天誰來沛》中預言，「2024侯友宜會當選，因為侯友宜的板塊加上柯文哲的板塊，這兩個把藍的部份抽出來，去跟賴清德綠的板塊比，現在是偏藍大一點，而且是在中間選民這一塊有優勢，這樣看是侯友宜會當選」，不過沈富雄也接著說，「但當然有很多的變數，比如說美國的態度」。

沈富雄最後更分析，現在這整個社會的氛圍是改變了，其實、新北市的市民可以是全國人民的鏡子，從上一次新北市的市長選舉，蘇貞昌被侯友宜打敗了，那時候就曉得，「台灣人民心裡頭要的是『和平』、『繁榮』和『安定生活』，而不是抗中保台的口號，對於這樣有點厭煩了，而民進黨還沒覺悟到這點」。