許光漢和林柏宏在片中冥婚，首映會上挽著手出場。（羅永銘攝）

許光漢和林柏宏端出蛋糕為王淨慶生。（羅永銘攝）

許光漢和林柏宏互讚對方超敬業。（羅永銘攝）

動作喜劇片《關於我和鬼變成家人的那件事》今（7日）舉行首映會，監製金百倫、吳明憲、導演程偉豪昨率領演員群許光漢、林柏宏、王淨、蔡振南、庹宗華、王滿嬌現身，恰巧今也是王淨的25歲生日，劇組特別為飾演女警的她，準備警車造型蛋糕驚喜慶生，她雖直呼尷尬，但也不忘在現場許願，「第1個願望希望票房破億，第1個願望希望電影想說的每件事都可以被理解，社會上的人都可以明白愛是什麼。」

許光漢在電影裡飾演恐同男警吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，從一開始吵架鬥嘴，慢慢理解彼此成為最重要的夥伴，聊起這次合作，2人都大讚對方超敬業，林柏宏許光漢是很棒的合作對象，「很佩服光漢，像是裸奔跳舞孃，他真的毫無包袱，百分之2000都給了這個角色！」讓許光漢聽到後害羞笑回：「你這樣我等等又要匯款給你！」許光漢則說：「我覺得柏宏很有自信又有趣，同時非常有想法，他有幾場戲演起來也不輕鬆，假如是我應該也演不來。」

王淨這次飾演嗆辣警花也嘗試許多第一次，包括動作戲跟特別的喜劇節奏，直呼：「演起來超過癮！」但她也笑曝，第1天拍戳滷味的戲，自己不小心用竹籤刺穿塑膠袋，直接戳傷許光漢手掌，「但他也很大方說『沒關係』，接著繼續演」。由於首映會現場有許多粉絲前來觀看，線上直播也有不少海外粉絲收看，她趕緊用英文跟許太太們說「Sorry」。

片中飾演「最逗趣反派」的蔡振南也說：「第1次演這麼壞的角色，從沒演過這麼沒良心的人物，一開始不太敢拍，很怕被圍毆！」有場在製毒工廠玩跳舞機的戲讓他印象深刻說：「這場戲很可愛，我跳舞跳得像在做復健，而且警察突然衝進來，我剛好喝了一口珍珠奶茶，趕快硬吞下去差點噎到。」王滿嬌則挑戰前衛大膽的阿嬤角色，還跟林柏宏一起演出蔡依林演唱的電影主題曲〈親愛的對象〉MV，可愛動人的祖孫情宜逼哭不少觀眾。庹宗華則是10年前曾在《到不了的地方》演過林柏宏的父親，「我們真的很有緣，二度在電影裡演父子。」林柏宏則說跟對方合作很安心，看到片中父子情也感動到落淚。

現場大家齊聚一堂拉開「巨大紅包」，兩旁冒出象徵片中元素的冥婚紙紮新郎及警車封鎖線，伴隨四周噴出的紙花，全員高喊：「票房破億！」主持人小S也帶著大女兒Elly前來觀影。