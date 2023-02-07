台大化學系副教授徐丞志今（7）晚開車要右轉進校園停車場時，遇到前方一輛車擋住車道，按喇叭示意後，沒想到對方馬上拿出球棒下車朝他走來並狂罵髒話，他不為所動盯著對方，對方最後悻悻然離開，他事後發文痛批「台大校園週邊也會遇到球棒隊，真的是匪夷所思，令人瞠目結舌，治安敗壞」。

徐丞志在臉書發文稱，他日前台大校園週邊的辛亥路上開車，準備要右轉進入台大新體育館地下停車場時，遇到一輛銀色轎車臨停在右轉道上，因當時正值上下班尖峰時間，他設想若左彎再切入停車場入口，恐怕會影響交通甚至發生事故，他因此按了喇叭示意對方移動。

徐丞志說他按了喇叭後，對方車主突然很激動地手持球棒下車朝他走來，不斷口出惡言並作勢打人，他當下雙眼凝視對方，對方最後才悻悻然離去；徐事後分享此事提到，「在台大校園週邊也會遇到球棒隊，真的是匪夷所思，令人瞠目結舌，治安敗壞，政府真的無動於衷？」

徐丞志痛批「真的要放任破窗效應外溢到全國各地？」勸其他台大教職員、學生們要多注意，「以後要開防彈車來學校上課了」；其他網友留言「記錄器有嗎？ 送警察這涉及恐嚇」、「他看著你的眼：X是天哥，惹錯人了」、「天哥拿起手機錄下告下去，遏止歪風」。