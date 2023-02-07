依產險業者資料顯示，產險網路投保在元月份成長最多仍是在旅行綜合險，光是元月份就是23.23萬件，而去年同期只有1萬件左右；衰退最多則是防疫保單（含疫苗險）去年同期有33.6萬件，而元月份只有14件。

產險網路投保項目一向以汽車險、機車險為，疫情之前旅綜險排名第三，去年才由防疫險(含疫苗險) 取而代之，去年防疫險（含疫苗險）網路投保件數高達122.76萬件，投保金額6.63億元，占去年產險網路投保總金額33.13億元的2成，然在多數防疫保單（疫苗險）不再銷售後，以元月份情況來看，產險網路投保主流項目再度回歸「正軌」。

元月份產險網路投保前三名是汽車險、機車險及旅平險（含旅遊不便險）分別為1.26億元、0.92億元及0.68億元分別占網路投保元月總保費的42％、30.67億元及22.67％，這三項保費占網路投保總保費的95％。