比起小米在手機的定位朝向高階發展、紅米主打Note系列大螢幕，主攻電商通路、高CP值則改由旗下的POCO品牌擔當，隨著POCO登台滿5週年，POCO宣布在台上市兩款中階手機X5 Pro 5G與X5 5G，面對中階手機常見的長電池續航力、大螢幕等需求，X5 Pro 5G與X5 5G都內建5000毫安培電池、支援快充（X5 Pro 5G為67W、X5 Pro為33W）、6.67吋AMOLED螢幕來因應。

X5 Pro 5G的三鏡頭組合主相機包括一億畫素主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，主鏡頭感光元件支援9合1像素合併技術，提供高像素成像並讓暗部區域還原，同時支援4K影片錄製，8GB＋256GB建議售價為11,999元，9日至18日預購期間優惠價為10,999元。

X5 Pro主相機同樣是三鏡頭組合，主鏡頭為4,800萬畫素，搭配800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，6GB＋128GB版本建議售價為8,499元，8GB＋256GB版本建議售價為9,999元。