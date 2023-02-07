當年的男女主角李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和凱特溫絲蕾（Kate Winslet），可說是金童玉女最完美的代表，《鐵達尼號》拍出了他們的盛世美顏，征服無數粉絲的心，傑克與蘿絲的生死不渝的愛情至今仍有著蕩氣迴腸的魄力，更何況電影還有一首廣為流傳的主題曲〈My heart will go on〉，這首歌是由流行樂天后席琳狄翁演唱，在台灣靠著這首歌，她的專輯也賣破百萬張。

導演詹姆斯卡麥隆最近為《鐵達尼號》的重映接受媒體訪問，他說：「我無法想像這部電影沒有李奧納多和凱特會變成怎樣？如果李奧納多不演傑克，或是製作過程中有任何不同，那麼《鐵達尼號》命運將會不一樣！」卡麥隆也很欣慰，該片雖然拿下了70屆奧斯卡最佳影片等11項大獎，男女主角並未獲獎，但後來2位主演分別以《神鬼獵人》及《為愛朗讀》在奧斯卡封帝后。

即使時過25年，《鐵達尼號》依舊是悲劇愛情電影的顛峰之作，該片劇情敘述窮小子傑克搭上了象徵未來希望的「鐵達尼號」，遇上了不快樂的貴族之女蘿絲，兩人墜入跨越階級的愛情，只可惜船撞上了冰山，傑克與蘿絲搶著拯救彼此，最終仍是天人永隔。將以3D及IMAX3D版本重新啟航，並於10日情人節檔期在台上映。

詹姆斯卡麥隆分享了為何要選在情人節檔期重新上映《鐵達尼號》，除了紀念傑克與蘿絲恆久不變的愛情，「我想為那些還沒在大銀幕上看過電影的觀眾重映，並為那些已經看過的提供一次懷舊之旅」。當然還有實際的考量，卡麥隆指出，1997年選擇在耶誕節檔上映，票房締造了巨大的成功，但是單日最高的票房紀錄，卻是在1998年的情人節當天，「所以這是對愛的慶祝，也是對電影成功的慶祝」。

或許傑克與蘿絲的愛情在「鐵達尼號」的歷史被美化，但是這艘著名的豪華郵輪因撞上冰山而沈沒卻是鐵打的事實。《鐵達尼號》的成功不僅是選角，還有卡麥隆在壯觀奢華的富豪生活及災難場面的用心，卡麥隆說：「我花了一年的時間研究鐵達尼號的歷史，因為我希望拍攝時盡可能準確，我對攝製團隊說：『夥伴們，我要電影就像我們坐上時光機並拍攝發生事情當天一樣』，當然，後代人對歷史的詮釋也許有所不同，但這二十多年來，這部電影依舊歷久不衰，我認為我們做對了！」