大陸第一財經報導，大陸國家外匯管理局7日發布的統計數據顯示，截至1月底，中國外匯存底規模為3兆1845億美元，較2022年底上升568億美元，升幅為1.82％。這是自去年第四季以來，中國外匯存底餘額連續第四個月上升。

大陸外匯局表示，1月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。中國經濟持續恢復、呈回升態勢，內生動力不斷增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

具體來看，1月，貨幣方面，美元匯率指數（DXY）下跌1.4％至102.1，非美元貨幣總體上漲。資產方面，以美元標價的已對沖全球債券指數（Barclays Global Aggregate Total Return Index USD Hedged）上漲2.3％；標普500股票指數上漲6.2％。

對於外匯存底規模未來的趨勢，中銀國際證券全球首席經濟學家管濤表示，往前看，以美聯準會為代表的主要央行貨幣緊縮影響進一步顯現，外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能減弱，國際金融市場波動性較大。但中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，加之中國回歸匯率政策中性，央行基本退出外匯市場常態干預，有利於外匯存底規模保持總體穩定。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，當前外部環境複雜嚴峻，世界經濟陷入滯膨的風險上升，國際金融市場依然面臨較大波動性。但中國經濟繼續呈現穩固回升態勢，內生動力不斷增強，同時國際收支總體平衡，外匯市場運行平穩，有利於外匯存底規模保持基本穩定。