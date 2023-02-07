每個人的經濟狀況不同，因此過年時包出的紅包也不盡相同。一位女子表示，她過年時包給小一姪子2千元紅包，沒想到近日幫忙帶小孩時，姪子竟然嗆她小氣，還義正詞嚴的說「我同學說他們都拿5千或1萬喔，所以妳要補給我」，讓她當場傻眼，直呼小孩子好可怕，「我不敢生小孩了」。

原PO在爆料公社「匿名公社」發文表示，最近她幫弟弟帶小一姪子半天，沒想到兩人一見面，姪子就說：「姑姑，妳真的很小氣，紅包只給我2千元，我同學說他們都拿5千或1萬喔，所以妳要補給我」，讓她當場超傻眼；一問之下才知道，原來姪子和同學們都會互相比較收到多少壓歲錢，姪子還透露有同學的阿公、阿嬤包了1萬元紅包，「所以我回阿公家也要叫阿公阿嬤補給我，因為我是最後一名一直被他們笑」。

原PO指出，她聽完姪子的分享後，馬上打電話跟弟弟告知此事，弟弟卻覺得沒什麼大不了、小朋友比紅包錢多少很正常，讓她只能默默把情緒藏在心裡；之後原PO和姪子吃飯時，不斷詢問原PO何時才要補送紅包錢，原PO才終於臭著臉回應「我一毛都不會補」，讓姪子當場大哭不已。有了這次經驗也讓原PO直呼小孩子好可怕、做姑姑好難，「我不敢生小孩了」。

對此，許多網友紛紛回應，「我的天啊！現在社會已來到包2千給小朋友都被嫌少的地步了嗎？！」、「我鄉下600就夠了」、「小孩的價值觀，都是家庭教育問題」、「妳已經很大方包2千了，我都只包1千」。