國民黨籍台北市前議員羅智強將戶籍遷回台北，儘管還未宣布選區，但從他貼出自己到大安區拜訪里長的照片，答案似乎已逐漸明朗，然而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（7）早則表示，盼羅出戰士林、大同選區，挑戰現任民進黨立委何志偉，媒體人韋安對此質疑，「第六選區(大安文山)到底要禮讓或徵召誰？等著看吧！」

黃呂錦茹提到自己曾和羅智強說過，「你有那麼好命嗎？你不是那麼好命的人」，並強調雖然羅智強有向她表示過想選大安區，但大安區藍營優勢大，無論是羅智強、王欣儀或是鍾沛君來選都很好。

對於2024的台北市立委選舉，黃呂錦茹也指出，大家都表達意願對國民黨是好的，一般選區就透過全民調來產生人選，艱困選區就用徵召的方式。她認為，藍營在下屆立委選舉至少能在台北市「坐6望8」。

對於羅智強的選區，韋安在去年12月29日曾預測，認為他可以到林奕華的北市第六選區去備戰，未來透過初選出線來參選，這樣對他和對別人都公平，也不可能再被「做掉」。他今日再度對此事表達看法，直言自己預言失準，本來以為這次選立委，不可能再把羅智強「做掉」，結果，又要他犧牲去艱苦選區，至於第六選區國民黨到底要禮讓或徵召誰？等著看吧！