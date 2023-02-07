臺灣產物自結元月份稅前盈餘4,500萬元 每股盈餘0.13元 21:322023/02/07 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺灣產物（2832）依保險業財務報告編製準則自行結算112年1月份單月營收淨額為新台幣5.17億元，今年元月份單月稅前盈餘為0.45億元，自結稅前每股盈餘為0.13元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產險網路投保元月份保費不到3億元 較去年同期衰退2成 閎康自結去年稅前盈餘7.85億元 創歷史新高 《美股掃瞄》靜待聯準會決議 元月美股月線紅(2-2) #元月份 #臺灣產物 #稅前盈餘 #每股盈餘 #保險業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 志強-KY去年獲利 創歷史新高 04:102023/02/07 投資理財 第十屆臺灣保險卓越獎 選拔開跑 04:102023/01/31 產業特刊 彰化銀行1月稅前盈餘13.42億元 21:232023/02/06 財經 閎康去年獲利 創新高 04:102023/01/31 證券．權證 中華電今年財測 營收增、獲利減 04:102023/02/01 證券．權證 防疫險賠爆？產險業狂賣樓「換60億現金」 14:292023/02/07 房市新訊 《傳產》保險業買樓縮手 原因有二 12:182023/02/07 財經 長興去年自結每股稅前盈餘2.89元 今年需求增溫看好 19:462023/01/30 財經 《航運股》春節＋鐵礦砂淡季 慧洋-KY 1月每股稅前盈餘0.04元 15:482023/02/03 財經 《金融》金融三業2022年獲利探近9年低 保險業轉虧最慘 08:082023/02/01 財經 壽險海外跨業投資 門檻拉高 04:102023/02/07 金融．稅務 《熱門族群》半導體檢測分析需求旺 2檔去年業績報佳音 09:582023/01/31 財經 中鋼翁朝棟：谷底就在第一季 鋼市將U型復甦 04:102023/02/01 財經要聞 玉山金1月獲利年增逾6成 每股盈餘0.19元 17:352023/02/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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