看到這樣的畫面真的會讓人覺得好揪心！急診科醫師田知學表示，過去曾有一名3歲女童被送到急診室時，不斷發出撕心裂肺的哭聲，原來是頭皮因為車禍整片掀起，甚至還能看到骨頭以及血管跳動的模樣，而這一幕也讓田知學嚇得不敢再騎機車，直說：「這是我最大的陰影」。

田知學在節目《57健康同學會》分享真實病例，她表示，急診室幾乎每天都會有騎機車受傷的患者報到，某天一名阿嬤帶著年約3、4歲的妹妹出現，阿嬤身上有多處擦傷，「一看就知道發生車禍」，而女童在檢傷時發出淒厲的哭聲甚至傳遍整個急診室。

「那個小妹妹任何人看到都一定會記得她」。田知學面有難色地說，因為嚴重車禍，女童的頭皮「皮肉分離」，有一大塊可以往前方翻動，即使撥回原位，「她動一動又翻過來」，且頭皮下面就是骨頭，因此仍然能明顯看見動脈血管跳動的模樣，這情景讓她永生難忘。

田知學表示，考量女童年紀尚淺，為了日後的美觀，立刻請求整形外科的同事幫忙縫合，經過數個小時才大功告成。而田知學也在過程中詢問事發經過，原來是阿嬤載女童外出時，讓她站在機車踏板上，不料女童推著龍頭嬉鬧，阿嬤一不小心猛催油門，機車暴衝才導致車禍。對此，田知學說，「這是我最大的陰影」，至此以後有多年不敢再騎機車。