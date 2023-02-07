行政院經濟貿易辦公室7日表示，政務委員鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）晚間透過視訊會談，就台加雙邊經貿關係、多邊及區域經貿議題等交換意見。雙方於會中同意台灣與加拿大正式啟動「投資促進及保障協議」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，下簡稱FIPA）談判。

經貿辦指出，台灣與加拿大啟動FIPA談判，對台灣在國際經貿領域的地位及形象有相當正面影響。本項協議目前規畫除了包含投資促進、保障、自由化等條款外，亦著重協助中小企業、原住民族、婦女等團體之包容性及企業社會責任等議題。

經貿辦說，台灣與加拿大是理念相近夥伴，共享自由民主價值，支持以規則為基礎之國際經貿秩序。台灣也將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，加強供應鏈合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。