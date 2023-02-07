36歲南韓「全能男神」李昇基前年認愛小6歲女演員李多寅，小倆口無畏外界的眼光，堅定地走到現在，今（7日）李昇基更PO手寫信證實女友已接受他的求婚，兩人將以夫妻的身分度過餘生。稍早，李多寅經紀公司也發出聲明證實喜訊，盼望外界給予小倆口溫暖的祝福與鼓勵。

李多寅所屬經紀公司9ato娛樂在聲明中寫道：「感謝大家對李多寅演員的深愛與鼓勵。李多寅與李昇基作為彼此最可靠的同伴，結下了珍貴的緣分」，並透露婚禮日期訂於4月7日舉行，只會邀請雙方的親朋好友，以非公開的形式進行，因此沒辦法告知具體的時間與細節，期盼大家諒解。

聲明的文末也向外界喊話：「希望大家能夠給予將成為彼此永遠伴侶的2人，溫暖的祝福與鼓勵，未來也能給予將展開新人生的李多寅演員更多的關心與加油打氣。」

而李昇基在IG發的親筆信指出，「我決定和心愛的李多寅作為『夫婦』度過餘生，因為有了想要終身都為她負責任的人，所以很開心地親自向大家傳達這個消息」，接著稱讚李多寅，「她內心溫暖且有愛，是我想要永遠放在身邊的人，我們共享著快樂，生活中遇到困難，也會握著彼此的手不放開，一起克服這些試煉」，最後他希望大家能為夫妻倆的未來加油，「我們會幸福地過下去的，謝謝」。