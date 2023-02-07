中美之間的氣球糾紛在歐洲引發了高度擔憂，多家德媒對此極感焦慮而紛紛發表評論認為，中國釋放氣球固然是挑釁，美國擊落氣球也是在蓄意升級衝突，必須不惜一切代價避免兩個核大國之間的矛盾升級。

《德國之聲》慕尼黑的《南德意志報》評論指出，美國擊落氣球是一種政治表態，中美兩國必須儘快相互解釋清楚自己的行為，否則這一系列挑釁行為就會引發一場不可控的衝突。

評論說，在氣球飄到大西洋上空後，擊落行動就沒有必要了，因為氣球搭載的攝像機早已在過去幾天中完成了任務，而且它拍到的畫面不會比中國衛星拍到的更好。所以說，美方的擊落行動就是一次政治表演。

評論指出，川普任職期間，中國氣球曾經3次飛越美國，拜登總統此前也遇到過相似的情況，但都不認為擊落是合適的舉措。因此，現在擊落氣球，是故意激化矛盾的決策。

評論認為，由於面臨反對黨指責對華態度過於軟弱，拜登的此舉可以說是別無選擇。而中國此舉也確有挑釁意味，若真有一枚氣象科研氣球失控，中方本應該及早主動通知。其關鍵在於，中國一再拓展自己的行動空間，試探並推動改變紅線，在南海、台海或者釣魚島海域，中國此類行為正愈發頻繁。

現在的問題是：擊落行動是否明智？文章指出，美國政府跨越了一條自己之前一直遵守的紅線，在超級大國爭霸中，一切手段都要講究適度原則，制裁必然遭致對等制裁，軍演也會遭致反制軍演。北京和華盛頓之間才剛出現緩和跡象，外界對此的希望剛開始增長。中美爭霸亟需遊戲規則，否則就會有不可預測的矛盾激化風險。

杜塞爾多的德國《商報》則以「必須阻止新的古巴導彈危機」為題發表評論指出，中美關係已經跌到了幾十年來的最低點，在偵察氣球事件後，各方有責任來緩解衝突。必須不惜一切代價避免美中這兩個核大國出現危險升級。古巴導彈危機的教訓有助於緩和當前的衝突，雙方的溝通渠道必須暢通，以避免局勢激化。

德媒認為美國國務卿推遲訪華的決定是錯誤的，但是美國人也似乎認為，布林肯此次訪華本來就沒什麼值得期待的。（圖／美聯社）

因此，文章認為，美國國務卿推遲訪華的決定是錯誤的。但是美國人似乎認為，布林肯訪華本來就沒什麼值得期待的。中國氣球飛越美國領空無疑是挑釁行為，就算是民用科研氣球，但是在中國民用和軍用的界線本來就很模糊。氣球事件留下一些疑問：為什麼偏偏是現在飛越美國？為什麼五角大廈在布林肯即將訪華時才披露消息？這樣的中國氣球前些年曾飛越美國，為什麼現在引發如此大的聲浪？美國面對的真的是來自北京的試探性氣球？

文章最後說，兩個超級大國相互窺探並不讓人驚訝，間諜行為本就是一種政治手段，對於爭奪全球主導權的兩大國更是如此，未來美中之間相互挑釁只會越來越頻繁。中美近幾個月在科技管制、台海、南海、印太地區出現對立情勢，中國暗中支持俄羅斯也引發爭議，雙方關係正處於1979年正式建交以來的最低點。恰恰是現在，兩國必須保持溝通，包括在台灣問題上，必須阻一場新的古巴導彈危機再次出現。