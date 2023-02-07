台水公司配合台電停電施工辦理「食水坑加壓站」公告停水，請民眾預先儲水備用。

台灣自來水公司第二區管理處配合台電停電施工辦理「食水坑加壓站」公告停水，預計於112年2月9日9時起至112年2月9日17時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，桃園市經濟發展局將督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約2125戶。

停水區域

楊梅區／瑞坪里、三民里、金溪里及梅溪里部分地區(三民東路一帶)。

停水時間

自112年2月9日9時起至112年2月9日17時止，共8小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。