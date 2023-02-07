This video broke my heart 💔



The little girl says to the rescuer when he reaches her: Get me out from under this wreckage,sir,me and my sister, and I will become your slave.#earthquakeinturkey #Syria #هزه_ارضيه #زلزال #İstanbul #earthquake #Turkey #PrayForTurkey pic.twitter.com/U9mMrZdROM — Zuher Almosa (@AlmosaZuher) February 7, 2023

昨(6)日土耳其邊境城市加濟安泰普省（Gaziantep）接連發生2起芮氏規模7.8以上強震，這起地震造成土耳其與敘利亞2國逾4800人死亡，還有不少民眾受困在瓦礫堆中，搜救人員在1處倒塌的房屋底下，發現有一對小女孩被大塊石板壓住已17個小時，其姐姐睜著明亮的雙眼，看著救難人員，且不斷安撫在一旁的妹妹。

從畫面可見，搜救人員在敘利亞邊境城鎮廢墟下發現一對小女孩，儘管這對小女孩被大石塊壓住17個小時，其姐姐撐著右手，仍睜大的明亮的雙眼，而妹妹則是以仰躺之姿在一旁，且姐姐也不斷伸出手動手安撫躺在一旁的妹妹。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「當我看到這樣的狀況時，我的心都碎了」、「你為什麼不快點救她」、「願妳被賜予毅力」、「停止錄影救她們出去」、「看完後心都碎了」、「真令人心碎，我不知道該說什麼，但我很抱歉，我希望妳們一切都好」。

這2起芮氏規模7.5以上強震讓土耳其人，敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至遠至希臘、埃及等鄰近國家都感受到強烈搖晃，南部鄰國敘利亞更是重災區。