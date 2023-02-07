鐵道旅遊越來越有創新主題性，台鐵美學觀光列車「鳴日號」過去時常熱銷到一位難求，今年第二季行程公布共計有17個趟次、超過2000個席位，這季以「手機攝影」為策展主題，除了贈送個人照的專屬明信片，也邀請專業攝影師在列車上舉辦課程講座，行程將探訪台北「藝文秘境」及花東「神級海景」，讓遊客學攝影還能現學現玩。

雄獅旅遊表示，美景和藝術文化一直是鳴日號的重要元素，為了讓大家能用手機保留最美的瞬間，「藝文秘境」行程除了安排參觀兩廳院，從觀眾席到珍藏黑膠室，挖掘各角落的精彩故事與秘密外，還能欣賞林懷民的經典舞作《薪傳》及拾念劇集的《鯨之嶋》演出，視覺、聽覺饗宴並進；此外，也將前往深具文化歷史底蘊的圓山飯店，參觀最新開放人氣很高的東密道及孔二小姐故居。

行程中還會規劃走訪花東美拍景點，像是必拍的「神級海景」花蓮天空之鏡，體驗騎沙灘車的刺激快感，再搭上號稱與世界分手的列車「藍皮解憂號」，拍攝台東藍的漸層海景。「鳴日號」4天3夜行程每人5萬2000元起，2月9日上午10時起在雄獅旅遊官網開賣。

易遊網獨家營運開賣的「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」1月亮相後便帶來大批訂單，近期更主打溫泉遊程，網羅全台各地泡湯的好去處，2至7日遊程都有。以最低每人6990元起的2日遊行程來看，「花蓮．太魯閣/大石鼻山(輕鬆選)+富源蝴蝶谷 美人湯2天」的特色就是體驗富源蝴蝶谷涌泉風呂，是全台獨一無二的雙溫泉，一趟享受泉質碳酸氫鈉泉的「美人湯」及碳酸鹽泉「黃金溫泉」。

花蓮的天空之鏡是人氣拍照景點。（雄獅旅遊提供）