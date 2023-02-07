土耳其強震已超過數千人死亡，數萬人受傷，死傷恐持續攀升。6日晚間我國第一梯次救援隊已搭乘土耳其航空赴土耳其協助救災，並於今（7）日中午12時45分抵達土耳其伊斯坦堡機場，等候轉機至阿達那機場向接待暨撤離中心（RDC）報到，由RDC統籌調派進入災區救援。對此，前立委郭正亮今日就表示「台灣應該要鼎力相助，因為這個可能國際所有的救援、各方的力量都已經投入了」，引發討論。

土耳其6日凌晨發生規模7.8強震，而土國地震專家Övgün Ahmet Ercan也指出，這次的地震威力相當於130顆原子彈持續轟炸43秒，同時毒物專家招名威也在臉書上指出，「我們這一代曾經歷過921，永遠都不會忘記那個先上下再左右擺盪的感覺，更何況土耳其，現在是經歷5倍大921等級的地震，我完全無法想像那是什麼樣的狀況」。

郭正亮今日在網路節目《少康戰情室》中表示，「這個地震的面積很大，因為看到兩個很嚴重的地區，那兩個城市距離95公里，那表示它的epicenter（震央）非常大，而且美國的地震機構指出，地震的深度只有24公里，非常淺，所以就很慘，這是接近敘利亞邊境，那個地方救援設施可能就比較弱」。

郭正亮最後也強調，「之前人家幫助過我們，台灣應該要鼎力相助，因為這個可能國際所有的救援、各方的力量都已經投入了」。