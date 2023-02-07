近日土耳其強震造成嚴重傷亡，北市觀傳局表示，2023台灣燈會「未來展區」的台北市政府、台北101雙副燈，7日晚間9時特別打上祈福燈光及字卡，為土耳其祈福；此外，全聯燈飾「光鑰未來」也以土耳其國旗投影響應祈福活動，盼透過光影凝聚平安與希望。

觀傳局表示，台灣燈會「未來展區」雙副燈「台北NEXT！」與「台北101 閃耀夢想」，原訂晚間21時15分及21時45分舉辦兩場光雕共演秀，於21時15分至22時則改以北市府「為土耳其祈福 我們隨時都在」及台北101「Pray for Türkiye」建築外觀燈光字卡，向土耳其致上祝福。

觀傳局也說，由土耳其新媒體團隊OUCHHH所打造的全聯實業響應燈飾「光鑰未來」，也於20時25分至20時30分、20時55分至21時、21時25分至21時30分及21時55分至22時的四個時段，在沉浸式光影迷宮投影全版土耳其國旗及「Pray for Türkiye 為土耳其祈福」字樣，與參觀民眾一同祈求土耳其平安。

觀傳局補充，市政府、台北101投影顏色依外交部建議採穆斯林藍色，全聯則以土耳其國旗色呈現，共同表達台灣對土耳其地震受災祈福。此外，2023台灣燈會「未來展區」位在信義商圈及四四南村，展區內有地標建築台北101、北市府的雙副燈共演光雕秀，更有多項作品結合AR、5G傳輸等新科技，呈現燈飾創新技藝。