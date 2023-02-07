女星隋棠出道多年形象知性、熱衷公益，今（7日）卻被週刊報導住進大直新家後，放任3個小孩在深夜、清晨嬉戲吵鬧，鄰居多次溝通皆無效，還被隋棠回「你們就跟著早點起床囉！」只好走法律途徑，引發社會議論。稍早，隋棠針對此爭議首發聲，除了細數鄰居太太歇斯底里的行為，也還原事情的來龍去脈。

隋棠7日晚間在臉書表示，看房時得知樓下鄰居對聲音很敏感，「曾因為覺得樓上吵，就帶著榔頭上樓罵當時獨自在家的母子」，但喜歡環境加上成交價較便宜還是買了，想不到正式搬進來後，樓下鄰居來溝通時只要得不到期望的回應，就會用「我認識很多媒體」來威脅；她回憶裝修房子時，鄰居太太就開始會三不五時上樓監工，聲稱自己服用安眠藥，一定要按照她的要求辦理，包括「地板再加厚才會比較安靜」、「樓梯下要包一層海綿讓原本此大樓就存在的結構性震動問題可以改善」、「院子的老樹要砍，因為如果有風吹，樹枝去打到大樓牆面或柱子的聲響會傳到樓下就會吵到她」。

儘管買房及裝潢過程沒有看過鄰居太太，隋棠秉持著和平和全家人人身安全，盡力滿足鄰居太太的要求，「所以我們樹砍了，家中的地板加上海綿也已是將近30公分厚，這些都有施工前後圖可佐證。」但最困擾隋棠的，是鄰居太太的要求沒有終點。

隋棠列出對方的惡行：「樓下鄰居太太會在正常生活時間來按門鈴，希望小孩安靜，如果我們開門，沒有一次是好好開口，都是直接大聲歇斯底里的對家裡的大人和小孩抱怨（這些我們有監視器錄影為證）」、「要求管理室警衛幫他們打對講機給我們」，讓隋棠一家不堪其擾。有次巧遇鄰居太太，又遭對方咆哮，隋棠忍無可忍才回擊：「請停止騷擾我的孩子，也不要再兇我的小孩，小孩子假日醒過來的時間我無法控制，妳只要看到他們就一直大聲責備要求他們這樣對嗎，或是妳早點起床呢？」未料被鄰居太太斷章取義成「你們就跟著早點起床囉！」

隋棠後來遇見鄰居J先生，對方深知自己太太的狀況，聲稱會想辦法改善衝突，也對之前捶隋棠的門和咆哮嚇到小孩致歉，隋棠強調這些都有監視器為證，可惜調解過程不如預期，「調解委員都當面建議樓下鄰居在這樣情形下，最好的方式是他們也將天花板加強，樓下鄰居太太卻不願意，轉而繼續要求我們把家裡一樓鋪滿她指定款式的地墊。」最後，隋棠解釋警察敲門的影片，他們不是故意不開門，而是去花蓮過年，「也都有住宿證明。」

另外，隋棠也不解孩子為何會被控從早晨六點吵到半夜，因為他們全家的生活作息都很規律，也從不開派對，「小孩固定早上6點半起床下樓吃早餐，也都有要求小孩慢慢走不奔跑，因為這樣的鏤空旋轉樓梯很危險。平日早上7點半一定出門上學，晚上6點吃晚餐，晚上8點至8點半上床睡覺。所以家裡基本上晚上9點開始都會呈現極安靜的狀態，因為我們比任何人都更希望小孩能睡得好。」

最後，隋棠認為自己對鄰居太太很有同理心也替她感到難過，已盡力完成對方不合理或合理的要求，但也深知要把三個小孩控制到沒有聲音是有困難的，因此對鄰居太太無止盡的要求感到疲憊，一切會交給法律解決，將不再回應。