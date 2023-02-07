明穗教會多元福利據點也讓婦女家長學習烘焙。（新北市社會局提供）

明穗教會何建榮（左1）和陳瑩真（右1）牧師與孩子合唱。（新北市社會局提供）

新北市中和明穗教會何建榮和陳瑩真牧師夫婦，6年前因關心一位單親家庭的小女生，進而加入新北市小衛星課後照顧行列，在服務中又從孩子看到家庭的需求，許多發展遲緩或情緒障礙的孩子，都是緣於家庭的脆弱或隔代教養，因此利用社區的資源、連結外部的支援，成立多元福利據點。在服務案例中，有位喪偶的阿嬤獨自照顧4個外孫；也有位小四的孩子26個英文字母都寫不全，半年後英文考了80多分，功課突飛猛進，令老師和同學刮目相看，孩子也變得更有自信。

何建榮和陳瑩真表示，服務中的20個孩子來自中和、板橋、土城的單親、新住民和隔代教養的家庭，90％屬於經濟弱勢，86％有情緒障礙或發展遲緩，有些還在定期就醫服藥改善中。

陳瑩真說，平日孩子大約4點會到小衛星，先由專業老師輔導功課，以補救原來在校的落差；5點半會結合社區的愛心店家，提供孩子晚餐；晚間6點到7點則是才藝課。何建榮表示，除了課業外，還有美術、音樂、律動等療癒課程，有時也會讓孩子透過台大葉丙成教授開發的PaGamO線上學習。另有位台大的董教授，會專程搭公車來教孩子科學實驗課程，這些外部連結和資源，大大提升孩子的學習和動力。

陳瑩真感謝社會局大力補助經費，並媒合愛心大平台相關資源，像是冰箱、空氣濾清機及獎助學金，讓孩子感覺受到重視，在教會小衛星不是上安親班，而是有家的溫馨，孩子無論在學業、品行或人際關係都有長足的進步。

亞東科技大學國際志工社在社長詹伯謙的帶領下，有10位同學到教會服務，這是該社持續4年的社會服務；在寒假期間更為孩子設計活動課程，手作、唱遊，動靜皆有；其中一位來自越南的鄭姓學生更分享越南的過年文化和飲食，讓孩子聽了興味盎然。