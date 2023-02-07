南部地區水情嚴峻，蔡英文總統今天表示，去年南部的降雨是30年來最低，南部的河川流量持續減少，中央氣象局也預估，未來一季降雨仍未見樂觀。今天，經濟部將高雄水情燈號，轉為提醒綠燈，她呼籲南部民眾一起節約用水，共度氣候變遷的挑戰。

南部持續缺水，考量南部降雨持續偏少，河川流量減少，為了穩定供水以至豐水期雨季來臨，水利署會議決定即日起採取新一波的節水措施。

蔡英文也提醒民眾，南部水情嚴峻，一起節約用水，共度氣候變遷的挑戰！去年，南部的降雨是30年來最低， 經濟部從去年6月起，便提前做相關防旱工作的準備，包括成立災害緊急應變小組，她也在春節期間，為辛苦留守的工作人員，加油打氣。

她說，經過大家的努力，全國節水調度達到6.1億噸，超過一座曾文水庫，很不容易。但是，南部的河川流量持續減少，中央氣象局也預估，未來一季降雨仍未見樂觀。

為了更審慎因應水情的挑戰，蔡英文指出，今天，經濟部將高雄水情燈號，轉為提醒綠燈，以提升蓄水量為目標；台南黃燈減壓供水時間則擴大兩小時，並請產業自主提升節水的目標。

她承諾，中央地方會持續努力，爭取更多水資源，降低水情對大家的影響。「這陣子，我也要請南部的朋友一起節約用水，共度氣候變遷的挑戰」。