地方政府特地畫設人行道，提醒車輛注意。（新北市交通局提供／葉德正新北傳真）

不少人小時候聽過走路靠右邊，一名網友上網詢問，在沒有人行道的狀況下，會選擇靠左還是靠右走，引起網友討論，許多人提及因為安全考量，已從順向走改為逆向走，但行人逆走也不是絕對安全，行經路口還須特別小心。

一名網友在PTT女板發文表示，自己右轉走進沒有人行道的馬路時，聽到旁邊一個媽媽呼喊兒子走到對面，逆向面對來車，「不然你都不知道車子來，被撞厚死喔」，因為自己習慣走順向（右邊），曾經被後方的摩托車撞倒在地，認為路人媽媽所言有理，好奇發問該靠哪邊怎麼走才對。

貼文引發網友熱議，「跟著人流走，不過我第一次聽說逆向走的概念」、「所以現在社會共識是走路靠左邊嗎？」、「沒錯啊，不過有時候還是會忘記要逆走」、「台灣人真可憐，沒人行道還要考慮正著走逆著走」、「以前會順走，後來跟朋友在馬路跑步，朋友被後面撞到就不再順走了」。

也有人提醒行人逆走才是正確的做法，「行人逆向走，政府宣導至少10年有了喔」、「我家附近的學校就是用這種理由，讓學生從火車站出來就都逆著走」、「馬路左右兩側都可逆走，沒有行人靠右的規定」、「小時候都教要靠右走，通常是跟車同方向，所以大家幾乎都順走，後來有研究說逆走比較安全，才會教大家改逆走」。

還有網友提醒，行人逆走並不是絕對安全，行經路口時要特別注意來車，「逆走會有一個問題，汽車右轉通常慣性會先看左邊，第一時間容易看不到逆走的人」。