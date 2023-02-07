人有3急，尤其是卡在長長車龍的隧道裡，更讓人坐立難安。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

人有3急，尤其是卡在長長車龍的隧道裡，更讓人坐立難安；昨日上午9時許在台9線蘇花改南下隧道中，2人疑似尿急，眼看車子塞在車潮中靜止不動，便下車至避車道解尿，遭人錄影PO上網路，諷「當你塞車時的倆倆合作」，網友們笑回，「還好啦！沒大便就好」、「光天化日哪來的勇氣」；該違規行為恐遭處罰鍰。

據了解，昨日上午9時許蘇花改南下隧道內，車多導致交通堵塞、車輛靜止不動，2名女子便開門下車至路旁的避車道，1人拿著外套幫忙遮擋，時不時向四周查看，做好把風的工作，好讓另1人方便小解，花了2分鐘左右，雙雙緩緩上車。

該誇張行徑遭網友PO上網路知名社團，諷「當你塞車時的倆倆合作」，還搭配「是時候表演真正的技術了」的旁白與襯樂，網友們笑回，「還好啦！沒大便就好」、「光天化日哪來的勇氣」、「不然要尿在褲子上嗎」、「悶太久要放風」等。

警方表示，該違規行為恐觸犯道路交通安全規則第111條，橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、鐵路平交道、人行道、行人穿越道、快車道等處，不得臨時停車；和道路交通管理處罰條例第56條，可處汽車駕駛人600元以上1200以下罰鍰。

宜蘭縣政府環保局指出，隨地大小便將依違反廢棄物清理法第27條隨地便溺，和相關款第50條，可處1200元以上6000元以下罰鍰；屆時全案依據人事時地物相關資料佐證，依法通知影片中2位來陳述意見，看是否為其構成要件。