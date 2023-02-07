中國大陸偵察用高空氣球日前飛入美國領空遭擊落，引發國際熱議。前立委郭正亮6日在《亮點交鋒》節目指出，拜登跟布林肯沒有膽識擔當，拿出真正軍事的證據跟對方做理性辯論，讓和平穩定的局面可以繼續往前走，變成隨時要對民粹壓力屈服的政府，一切都以選舉計算為考量。當你上綱，對方也上綱，這叫做惡性的螺旋，不斷升級的結果，就會導致很多悲劇的產生，受害就是整個國際政治，而最大受害者一定是台灣。

「所以美國現在就是面臨這樣一種困難，坦白講拜登跟布林肯都要接受譴責！」郭正亮指出，面對共和黨眾議院及媒體的指控，他們沒有這樣的膽識，站在國防部那一邊，拿出真正的軍事的證據，來跟對方做理性的辯論，讓和平穩定的局面可以繼續往前走，這事件最大的啟示是這個。

郭正亮強調，美國的民主黨跟共和黨，面對這麼小的事件，竟然可以誇張到這個程度的演出，就可以預期到未來的拜登政府，就是一個沒有膽識、沒有肩膀，隨時要對民粹壓力屈服的政府。民粹壓力一來，美國不只是政治一團亂，整個國際政治的局面，恐怕都要因為這樣而搞亂了。美中關係就要進入一個新的混亂、不可測的局面。那麥卡錫如果又執意要來台灣，還醞釀蔡英文要訪問美國。

「共和黨的眾議院要打台灣牌，你認為北京會怎麼回應？這個叫做惡性的螺旋！」郭正亮直言，你上綱，對方也上綱，不斷升級的結果，受害是誰？當然就是整個國際政治，最大受害者一定是台灣。「這個事件讓我看到了美國的重大轉變，因為我研究美國政治外交30幾年了。」真的沒看過美國政府如此草率地屈服於媒體跟國會的民粹壓力，變成一個沒有擔當的政府，這就會導致很多悲劇的產生。