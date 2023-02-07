群益投信表示，全球投資趨勢正在醞釀新的投資主題，其中低碳投資最受矚目，觀察美國ESG相關基金與ETF資金流，從2017年的3億美元光速成長到2021年的258億美元。進一步觀察美國市場上以低碳為主題的基金與ETF近年來吸引資金的狀況，從2017年開始的1億美元，到2021年以倍數成長已達到7億美元，資金流仍處於早期的快速流入階段，從美國市場可以觀察到2021年開始有顯著資金流入情形，未來勢必蔚為投資風潮。

反觀台灣則是處於萌芽階段，淨零碳排已經成為全球共識，在國際供鏈居要角的台灣企業也清楚，碳稅上路低碳才能迎來訂單，因此台廠也積極打造綠色供應鏈，未來成分股中有訂單能獲利的低碳股的台股ETF，迎接ESG碳金商機投資契機大有可為。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益表示，今年1月10日立法院三讀通過「氣候變遷因應法」。預期企業為降低所需繳交的碳費，將積極減碳，而未來愈低碳的企業，營運表現也將愈佳。建議可買進具有ESG及碳金優勢的台股ETF做為核心存股部位。