前陣子，莫斯科的大樓屋頂開始吊裝起「鎧甲-S」防空系統(Pantsir-S)，現在，克里姆林宮再下令，檢查俄羅斯各地的防空避難室，檢查空調系統、照明和供水。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，在蘇聯時期，為了因應可能的核大戰，俄羅斯建造了數以千計的掩體、地窖和其他安全藏身處，幸而截至蘇聯解體也沒有用上。但隨著烏克蘭戰爭的拖延，俄羅斯政府似乎認為，轟炸之後會更頻繁的發生在城市，需要重新啟用。

一名俄國官貝說：「政府在今年春天下令檢查防空洞，修復到可以藏身的地步。」

俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯多數地方並沒有遭到烏克蘭的反擊，頂多是在俄烏邊境的工業區被武裝直升機、無人機所襲擊，破壞程度都不大。然而，去年12月，離烏克蘭邊境尚有數百公里的空軍基地，發生了3起損失慘重的襲擊事件，造成多架的俄羅斯戰略轟炸機被燒毀，極可能是烏克蘭的超音速無人機的轟炸。

同時，支援烏克蘭的美國表示，不再勸阻烏克蘭對俄羅斯境內的攻擊，同時供應烏克蘭的彈藥射程也變得愈來愈遠。這些都是俄羅斯加強城市防空，同時整理防空避難室的原因。

俄羅斯有些地方的防空室檢查和維修工作，早在2022 年2月「特殊軍事行動」就已開始，主要是與烏克蘭接壤地區。是並將持續到今年。

為了避免恐慌，地方政府試圖淡化防空洞翻新工程。距烏克蘭前線數百公里的薩拉托夫地區(Saratov)，當地官員在12 月開始，委婉地將防空洞稱為「深層住所」。