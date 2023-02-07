一名女網友稱她的閨蜜平時與她的家人相處非常和樂，2人從小一起長大，家人對閨蜜很好，近日她發現閨蜜與哥哥互動有些微妙，一問之下閨蜜坦承喜歡她的哥哥，但哥哥已婚，2人已經有牽手親嘴，閨蜜稱只是純純的愛，未發生關係，而她竟期望閨蜜能變成新大嫂，崩潰喊「我真的很糟糕」。

該女網友在Dcard發文稱，該閨蜜與她從小就認識，對方很常到家中過夜，父母對閨蜜也非常好，而她的哥哥大她很多歲，哥哥前陣子結婚，與妻子一起住在家中，她說大嫂平時不太說話，她對大嫂沒有偏見，只是覺得對方比較難相處，反而是她的閨蜜與家人相處就相當熱鬧。

近日原PO邀朋友到家中吃飯，當時大嫂不在家，她發現閨蜜會一直當眾問哥哥與大嫂的事情，哥哥也一副無所謂的態度回應閨蜜，後來她偷聽到哥哥與閨蜜一起洗碗時，哥哥說「妳很故意喔一直問」，閨蜜回應「幹嘛，會緊張喔」，她後來走進廚房，哥哥馬上找藉口離開。

原PO晚上直接向閨蜜攤牌，閨蜜哭著承認已經喜歡哥哥很久了，後來雙方私下聊天後，就有牽手、接吻，但沒有發生關係，稱是「純純的愛」，原PO後來發文稱其實曾有想過撮合閨蜜和哥哥，但閨蜜一直都有男友，而她甚至覺得如果閨蜜能當她嫂嫂會有多好，最後她要閨蜜不要坐太踰矩行為就好。

原PO崩潰稱「私心覺得是不是也許可能他們發展得好，我哥會跟我嫂嫂離婚，就可以跟我閨蜜在一起了（我真的很糟糕）」；其他網友留言「你可以不要多管閒事然後裝作不知道，但請罵醒你閨蜜」、「你有這種想法確實蠻糟糕的，你嫂嫂好可憐」、「現在防小三連妹妹的朋友都要防了嗎」。