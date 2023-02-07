台灣燈會暌違23年回到台北市，交通部觀光局發放8萬個小提燈，日前遭北市議員汪志冰批評，地方政府的環保先驅作為竟遭中央部會無腦破壞殆盡，讓2050年淨零排放淪為口號。不過今傳出台北市政府上月發文觀光局，要求取得提燈授權，再採購2萬個小提燈。北市民政局表示，2萬個小提燈發放給志工、贊助單位、媒體、警察等公關用途，目前都已全數發完。

議員稱發放小提燈不環保，但北市府今年1月4日發函交通部觀光局表示，「為本市後許擴充採購使用」，要求觀光局同意授權，並另外採購2萬個小提燈。北市民政局證實確有此事，交通部觀光局提供的8萬個小提燈主要發放給民眾，已經全數發完，再採購2萬個小提燈主要用於發放給志工、贊助單位、媒體、警察等公關用途，也都已全數發放完畢。

台北市政府自2019年起停止發送小提燈，汪志冰5日怒斥，北市府好不容易在市民維護環境的共識下，停發小燈籠已4年，卻遭交通部大手筆發送8萬個燈籠壓境，試想一次性的燈籠將產生8萬個電池，再加上這次燈籠材質屬「不可回收」塑料合成紙，衍生大量廢棄物，更何況廢電池含有汞、鉛、錳、鋅等重金屬，不但可能威脅健康，也將嚴重汙染環境。

台北市長蔣萬安則回應，今年台灣燈會回到台北舉辦，中央提供8萬個提燈，由北市府做規畫安排發送給市民朋友，至於未來台北燈節是否考慮發放小提燈，他語帶保留指出，會請相關局處做完整評估、研究。