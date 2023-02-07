據共同社報導，日本防衛大臣濱田靖一7日在內閣會議後的記者會上表示，如果外國氣球飛到日本領空，將基於規定自衛隊飛機緊急升空的《自衛隊法》第84條應對。關於武器使用，他指出一般而言，「為保護國民的生命和財產，在認為有必要的情況下，可以採取必要的措施」。

對於是否包括擊落的提問，濱田稱如果為保護生命和財產有必要的話，我認為會實施。」關於這一發言，防衛省發言人青木健至在記者會上解釋稱，「關於如何應對侵犯領空，我們認為（濱田）是作為一般論來介紹的」，強調認為終究將根據具體情況進行應對。

濱田在記者會上說明稱，「政府一直以來的觀點」是，《自衛隊法》第84條規定的作為驅離領空的「必要措施」，可以使用武器。關於實際上會怎樣應對，他表示「很難籠統地回答」。

日本官房副長官磯崎仁彥6日證實，過去兩年日本也曾目擊到類似飛到美國本土的中國偵察氣球的飛行物，日方正在分析與美國近期事件的關聯。

據共同社報導，磯崎仁彥在記者會上，被問及2020年6月與2021年9月在日本也曾目擊到類似飛到美國本土的中國偵察氣球的飛行物。他對此表示，兩次事例日本政府均有確認，正在分析與美國事例的關聯。

美國是在上星期四（2日）透露，美國上空出現疑似中國間諜氣球，並於上星期六（4日）出動1架F22戰鬥機，在大西洋上空發射響尾蛇飛彈，擊落中國偵察氣球。

磯崎仁彥強調，如果他國氣球未經允許進入日本領空，屬於侵犯領空，「必要時將採取包括緊急升空在內的措施」。

他透露，日本正與美國共享信息，並將「不間斷地開展警戒監視，以期應對工作萬無一失」。