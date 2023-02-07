不少情侶相處時總會製造小情趣，但如果對話內容讓另一半感到不舒服，可能會適得其反。一名女網友發文指出男友總會有意無意談論家人胸部，還多次對她表示「我媽胸部很大」，讓她感到相當傻眼錯愕，也疑惑男友的行為是否屬於正常，直呼感覺很變態，貼文曝光後掀起網友議論，不少人都指出男友行為太詭異，勸她分手。

一名女網友在《Dcard》上以「男友會觀察他家人的胸部很怪嗎？」為題發文，她指出自己某次到男友家作客，晚上吃完飯後她與男友聊天時，男友突然語出驚人的蹦出一句「我媽媽的（胸部）很大齁？」，當下她雖感覺奇怪，但還是附和男友表示認同，然而不久後，原PO與男友聊到乳癌攝影檢查，男友又再次提到自己媽媽胸部很大，讓她相當錯愕。

原PO透露自己最近詢問男友「你覺得將來我們孩子會長怎樣？」，並指雙眼皮應該會像男友一家，不料男友卻回覆「像我家的（胸部）應該都會蠻大的」，讓她傻眼直呼「到底是多情有獨鍾媽媽、姊姊們的胸部」，她也點出男友媽媽的胸部目測應該有E罩杯，而男友姊姊應該有B或C罩杯，原PO透露自己雖然只有A罩杯，但和男友還是保有情趣，「看他每次玩得也都很開心，也沒因此想分手」。

原PO認為「會看我覺得都正常，但是幹嘛一直跟我提到啊？」，她表示自己也曾問過男友，但男友反應傻眼且無話可說，因此她也沒追問，但自己還是免不了胡思亂想，認為男友是不是經常看家人胸部、內衣，她也直呼「感覺好變態」，她在文末也詢問網友們有沒有碰過類似的經驗，也反過來思考是不是自己多想。

貼文曝光後，大批網友都直指原PO男友太奇怪，紛紛留言表示「老實說我真的覺得他還蠻變態的，居然在跟自己的女友說他媽媽的胸部很大？ 他到底在想什麼」、「很怪、超怪、真的超怪，是我會想分手，太怪了」、「這是在刻意地炫耀，還是變相在嫌棄妳？只能說他腦子進水，夠變態才會這樣說」、「戀母情節」、「我覺得超不正常」，也有網友幽默表示要原PO詢問男友「你問他平常都喝哪一間飲料？他如果回你：『媽媽的母乳』就分手」。